СМИ выяснили, где может скрываться Миндич

Сбежавший с территории Украины бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич может скрываться в доме в пригороде Тель-Авива, «на самой дорогой улице в Израиле». Об этом пишут «Известия».

© Соцсети

Ранее на Украине разразился коррупционный скандал. 11 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение семи участникам преступной схемы в энергетике, в результате реализации которой из бюджета была похищена сумма, эквивалентная ста миллионам долларов.

В деле оказался замешан близкий друг Владимира Зеленского Тимур Миндич, спешно покинувший территорию страны. На фоне скандала Киевом были введены санкции против него и его главного финансиста Александра Цукермана.

Журналисты выяснили, что стоимость активов семьи Миндичей в Канаде, США и России превышает $120 млн, это почти 10 млрд рублей. В их числе и дом в Израиле, чье гражданство Тимур Миндич получил много лет назад.

«За мной дом Тимура Миндича, на самой дорогой улице в Израиле, Галей Тхелет, она находится в пригороде Тель-Авива, в городе Герцлия. Всего в нескольких метрах отсюда находится Средиземное море, и на этой улице живут очень много известных и богатых людей», — отметил корреспондент Никита Кулюхин.

При этом, по данным издания, даже свое бегство с украинской территории за четыре часа до того, как в его дом пришли с обыском, Миндич превратил в поездку класса «люкс» с посещением синагоги в Польше и арендой бизнес-джета. И никаких препятствий на его пути не возникло.