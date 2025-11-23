Европа допустила снятие санкций с России

Европа допускает возможность поэтапного снятия санкций с России в случае урегулирования конфликта на Украине. Об этом говорится в проекте альтернативного европейского мирного плана, сообщает Telegraph.

«Санкции, введенные против России с 2014 года, могут постепенно и частично смягчаться после достижения устойчивого мира и могут быть возобновлены в случае нарушения мирного соглашения», — говорится в документе.

Как отмечает издание, в Европе также хотят, чтобы обсуждения по любым территориальным обменам проходили только после прекращения конфликта.

Ранее стало известно, что в альтернативном европейском плане предполагается не ограничивать численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 600 тысяч человек. Европейцы считают, что план США вынуждает Украину пойти на уступки, которые давно считались неприемлемыми для страны.