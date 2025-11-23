Действия и высказывания европейских политиков могут привести к тому, что Евросоюз будет вовлечен в конфликт с Россией, предупредил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, лидеры европейских стран во второй половине ноября сделали ряд резких заявлений о роли России в конфликте на Украине, а также раскритиковали мирный план президента США Дональда Трампа.

Раскрыта цель Зеленского до дедлайна Трампа

«Лидеры стран ЕС доведут Украину до полного краха, если она продолжит войну, более того, они втянут всю Европу в войну против России, если конфликт будет идти дальше», — отметил политик.

Ранее Мема призвал Владимира Зеленского снять запрет на проведение переговоров с Россией. Он добавил, что Москва постоянно стремится к миру и дипломатии.