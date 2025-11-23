Мема: «Лидеры стран ЕС доведут Украину до полного краха»
Действия и высказывания европейских политиков могут привести к тому, что Евросоюз будет вовлечен в конфликт с Россией, предупредил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, лидеры европейских стран во второй половине ноября сделали ряд резких заявлений о роли России в конфликте на Украине, а также раскритиковали мирный план президента США Дональда Трампа.
Ранее Мема призвал Владимира Зеленского снять запрет на проведение переговоров с Россией. Он добавил, что Москва постоянно стремится к миру и дипломатии.