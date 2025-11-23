Раскрыта цель Зеленского до дедлайна Трампа

Владимир Зеленский стремится встретиться с президентом США Дональдом Трампом до дедлайна 27 ноября. Сейчас это его главная цель. Так считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин, сообщает NEWS.ru.

Политолог уверен, что глава киевского режима предпримет поездку в Вашингтон на предстоящей неделе, чтобы переубедить Трампа.

«То, что сейчас Зеленский попытается поехать в США и переубедить Трампа или выторговать какие-то более приемлемые условия, — это, наверное, его главная задача и цель», — сказал Блохин.

По его словам, если Зеленский не преуспеет в этом, то евробюрократы попытаются его поддержать.

Блохин добавил, что дедлайн — это скорее психологическая отметка, а не финальная дата. Об этом говорит политика Трампа.

Ранее Трамп подтвердил, что существует дедлайн для Киева на принятие мирного плана.