Президент Бразилии прокомментировал бойкот Трампа

Бойкот саммита G20 и отказ от других международных форматов доказывает, что президент США Дональд Трамп пытается создать однополярный мир. Но многополярность в итоге победит. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, передает РИА Новости.

В разговоре с журналистами Силва прокомментировал отсутствие представителей США на саммите в Йоханнесбурге.

Бразильский лидер сказал, что цель президента Дональда Трампа состоит в мировой гегемонии США. Он стремится укрепить однополярность и ведет соответствующую политику на протяжении всего 2025 года. В частности, Белый дом не желает придерживаться совместной работы в рамках ВТО.

Участники G20 в ЮАР досрочно приняли совместную декларацию

«Думаю, многополярность победит. Мы все знаем, что вместе мы будем сильнее», — сказал Силва.

Ранее в правительстве ЮАР заявили, что делегация США, возможно, будет участвовать в закрытии саммита G20, несмотря на заявления о бойкоте.