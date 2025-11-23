В Германии назвали план Трампа по Украине «предательством»

Экс-глава МИД ФРГ Габриэль назвал план Трампа по Украине предательством
Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предательством, предупредив о последствиях его реализации для Европы. Об этом сообщает Tagesspiegel.
По его словам, Европа должна сделать все возможное, чтобы изменить «этот навязанный мир». В противном случае Украина и Европа рискуют потерять внешнюю и внутреннюю стабильность, считает Габриэль.
Планы администрации президента США Дональда Трампа будут иметь далеко идущие последствия для европейцев, считает экс-глава МИД ФРГ.
«Этот план равнозначен предательству всего, что определяло наши трансатлантические отношения до сих пор», — сказал Габриэль.
На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.
По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.