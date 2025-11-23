Эрдоган рассчитывает обсудить итоги разговора с Путиным с Трампом

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить итоги планируемого телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным с рядом коллег.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита в G20 в ЮАР.

«После этого разговора, я надеюсь, у нас будет возможность провести переговоры с моими коллегами, возможно, с господином Трампом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным 24 ноября.

Также сообщалось, что турецкий лидер призвал президента Франции Эммануэля Макрона использовать все дипломатические ресурсы по Украине.