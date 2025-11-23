Экс-президент Франции жестко раскритиковал мирный план Трампа

Бывший президент Франции Франсуа Олланд подверг резкой критике мирный план Дональда Трампа по Украине, заявив, что он «низводит Европу до положения осаждённого зрителя».

В интервью газете Le Monde политик охарактеризовал текущий момент как исторический и драматичный, отметив, что предложения США не только означают капитуляцию Украины, но и фактически отдают Европу под опеку российско-американского кондоминиума.

Олланд подчеркнул, что для Украины реализация этого плана приведет к окончательной потере трети территории и отсутствию реальных гарантий безопасности. По его словам, соглашение представляет собой принятие Трампом требований Путина, что кардинально меняет расстановку сил на международной арене. Особое внимание экс-президент уделил положению Европы, которая, по его оценке, полностью исключена из процесса принятия решений.

«Для Трампа наш континент окончен; он больше не в игре, — констатировал Олланд. — У нас нет ни нефти, ни газа, у нас больше нет крупных отраслей промышленности, мы не доминируем в интернете».

Политик заключил, что в глазах американской администрации европейские страны превратились во «второстепенных игроков», неспособных отстаивать свои ценности и противостоять имперским амбициям и власти денег.