Экс-президент Франции жестко раскритиковал мирный план Трампа

Московский Комсомолец

Бывший президент Франции Франсуа Олланд подверг резкой критике мирный план Дональда Трампа по Украине, заявив, что он «низводит Европу до положения осаждённого зрителя».

В интервью газете Le Monde политик охарактеризовал текущий момент как исторический и драматичный, отметив, что предложения США не только означают капитуляцию Украины, но и фактически отдают Европу под опеку российско-американского кондоминиума.

Олланд подчеркнул, что для Украины реализация этого плана приведет к окончательной потере трети территории и отсутствию реальных гарантий безопасности. По его словам, соглашение представляет собой принятие Трампом требований Путина, что кардинально меняет расстановку сил на международной арене. Особое внимание экс-президент уделил положению Европы, которая, по его оценке, полностью исключена из процесса принятия решений.

«Для Трампа наш континент окончен; он больше не в игре, — констатировал Олланд. — У нас нет ни нефти, ни газа, у нас больше нет крупных отраслей промышленности, мы не доминируем в интернете».

Политик заключил, что в глазах американской администрации европейские страны превратились во «второстепенных игроков», неспособных отстаивать свои ценности и противостоять имперским амбициям и власти денег.