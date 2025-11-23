Владимир Зеленский оказался в осаде из-за коррупционного скандала и тяжелой ситуации на фронте, пишет британская газета The Telegraph.

Антикоррупционные ведомства Украины 10 ноября начали масштабную операцию. Она затронула ряд высокопоставленных чиновников, привела к правительственному кризису и шквалу негативных публикаций в адрес правительства Украины в западных массмедиа.

Автор статьи заметил, что побег бизнесмена Тимура Миндича из страны, границы которой усиленно охраняются, вызывает много вопросов к кабмину. Он добавил, что худшего момента для коррупционного скандала в стране не придумать.

«У Владимира Зеленского связаны руки из-за продвижения российских сил на Донбассе и в Запорожской области, тяжелой нехватки солдат в ВСУ и исчерпания финансовых ресурсов у правительства, погрязшего в коррупционных скандалах», — отметил журналист.

По словам обозревателя, европейцы призывают украинского лидера продолжать боевые действия. Вместе с тем, добавил он, главы государств и правительств не в состоянии оказывать даже финансовую поддержку в необходимых объемах.

В России осадили Зеленского

Ранее сообщалось, что коррупционный скандал на Украине продолжает набирать обороты и постепенно подбирается к «трону» Владимира Зеленского, от которого уже начали «отворачиваться» на Западе.