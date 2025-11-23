Названы ведущие морские державы мира

Россия вошла в тройку мировых лидеров по морской мощи. Об этом сказано в ежегодном научном докладе ИМЭМО РАН «Морские державы — 2025».

Аналитики оценили морской потенциал 100 стран мира и составили рейтинг из десяти стран, чей общий индекс морской мощи (ИММ) достиг 58% от общемирового. Первое место в рейтинге занял Китай (16,4% ИММ), далее следует США (15,1% ИММ), тройку лидеров замыкает Россия (6,6% ИММ). В список также вошли Япония, Республика Корея, Великобритания, Индонезия, Норвегия, Франция и Индия.

Во время составления рейтинга учены оценили три компонента:

1) Морские ресурсы— площадь морских зон и запасы биоресурсов и полезных ископаемых, которые в них находятся.

2) Морские силы и средства — то, что нужно для овладения морскими ресурсами, их защиты и исследования, в основном это военно-морской флот (ВМФ).

3) Морская деятельность, которая направлена на использование Мирового океана в экономических, досуговых, спортивных и других целях.

