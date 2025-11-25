Россия и США пытаются возобновить диалог по Украине, однако европейские страны мешают этому еще на этапе подготовки.

Об этом в интервью изданию «Поглед Инфо» рассказал военный эксперт Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, США вновь выдвигают инициативу переговоров, предлагая план из 28 пунктов, в который входит передача Донбасса России, сокращение украинской армии и урегулирование вопросов языка. Кедми отметил, что Россия неизменно выражала готовность к диалогу, тогда как западные страны — ЕС и Великобритания — всячески препятствуют этим усилиям, надеясь ослабить Россию.

Он подчеркнул, что Россия всегда хотела идти на переговоры и говорила об этом открыто. Украинскую сторону же, по мнению эксперта, ведут под диктовку внешних «хозяев», и Киев исполняет их указания, как в 2022 году Борис Джонсон советовал: «Зачем вам вести переговоры? Продолжайте воевать, мы их добьём».

Европейские страны относятся к американскому плану отрицательно, считая его капитуляцией и отказываясь идти навстречу России. Кедми уверен, что переломить их позицию можно только созданием безвыходной ситуации, которая вынудит их начать переговоры с Москвой.

В отличие от Европы, США прекрасно осознают, что победить Россию в военном плане невозможно, и пытаются договориться о компромиссах. Однако их усилия блокируются позицией европейских стран. Запад начнет переговоры только в случае полного отсутствия иных вариантов, чтобы избежать полного разгрома Украины. Пока же он держится за надежду добиться военной и политической победы.

Россия же говорит, что ведет переговоры с позиции силы, считает, что у нее есть основания и подготовленная база для диалога. На Западе же, по мнению Кедми, заинтересованы не в мире, а в победе над Россией. Они начнут переговоры только тогда, когда у них не останется другого выбора, в самый последний момент, чтобы избежать окончательного поражения Украины, резюмировал эксперт.