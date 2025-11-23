Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом принять предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта. Она написала об этом на своей странице в соцсети X.

По словам Луны, сделка американского президента Дональда Трампа — это единственный путь к завершению конфликта между Россией и Украиной.

«Примите сделку», — обратилась она к украинскому лидеру.

Ранее директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник заявил, что европейские лидеры и руководство Североатлантического альянса должны прекратить распространять заявления об угрозе со стороны России. Он также выразил надежду на то, что лидерам Великобритании, Франции, ФРГ, Прибалтики и НАТО не удастся сорвать достижение мирного соглашения по Украине.