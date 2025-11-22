Трамп высказался о бывшей стороннице Грин

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел бы возвращения в политику конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, объявившей о решении уйти в отставку. Слова американского лидера приводит телеканал NBC.

«Для нее это не будет просто... Я был бы рад увидеть это [ее возвращение]», — высказался он.

Как утверждает Трамп, конгрессвумен возьмет «небольшой перерыв».

Ранее Грин объявила об уходе из Конгресса. Она указала, что ее последним рабочем днем станет 5 января 2026 года. Конгрессвумен приняла такое решение на фоне конфликта с президентом США.