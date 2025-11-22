Президент Венесуэлы получил письмо от Путина

Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил от российского коллеги Владимира Путина письмо с поздравлением с днем рождения, сообщил в Telegram-канале глава МИД республики Иван Хиль.

Министр отметил, что это послание подтверждает «стратегический характер отношений» между странами и подчеркивает лидерство Мадуро в управлении Венесуэлой.

«Мы ценим это проявление братства и солидарности», — отметил глава внешнеполитического ведомства и от имени президента Венесуэлы выразил приверженность Каракаса построению вместе с Москвой свободного от угроз мира.

В начале месяца в Кремле рассказали о постоянных рабочих контактах с Венесуэлой.

А 31 октября газета The Washington Post написала, что Мадуро на фоне обострения отношений с США отправил Путину письмо с просьбой о помощи. Лидер страны призвал предоставить государству ракеты и деньги и отремонтировать самолеты.