Саммит лидеров стран G20 стартовал в Йоханнесбурге

В южноафриканском Йоханнесбурге стартовал саммит лидеров стран «группы двадцати» под председательством президента ЮАР Сирила Рамапосы.

© Global look

В работе саммита принимают участие все страны — члены «двадцатки», кроме США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что никто из американского правительства не собирается посещать саммит G20 в ЮАР из-за якобы имеющих место в стране нарушений прав человека.

Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента России Максим Орешкин.

Лидерский саммит G20 проходит 22—23 ноября в выставочном центре на юге Йоханнесбурга.