Зампред Украины: Зеленский не подпишет план Трампа

Украинская делегация при ООН фактически отвергла предложенный США проект мирного урегулирования. Об этом сообщает Associated Press.

Представитель миссии Украины Христина Гайовышин заявила, что Киев не готов принять ограничения на свои вооруженные силы, отказ от права выбора международных союзов и признание территорий, занятых Россией. По ее словам, ряд пунктов документа неприемлем для страны, передает издание.

По данным СМИ, план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине подразумевает признание Крыма и Донбасса законной территорией России.

Новый план США по урегулированию конфликта на Украине также включает статус государственного для русского языка и признание официального статуса Украинской православной церкви на Украине, сокращение военной помощи и численности вооруженных сил страны в два раза.

Ранее в Сети появилась информация, что Киев изменил предложенный США мирный план, чтобы избежать возможного аудита международной помощи и риска несения ответственности за процветающую в стране коррупцию.