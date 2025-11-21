Орбан поддержал новый план США по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал новый американский план по урегулированию конфликта на Украине.

"Мирная инициатива президента [США Дональда] Трампа получила новый импульс. Мирный план из 28 пунктов на столе переговоров, американская делегация в Киеве, большие ожидания во всем мире", - написал глава правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Орбан считает, что Трамп "явно намерен положить конец российско-украинской войне". По его мнению, "американский президент - настоящий бунтарь" и если он что-то задумал, то не отступит.

