В Европе раскритиковали план США по Украине

Новый план администрации президента США Дональда Трампа по Украине может вызвать сопротивление в Киеве и европейских столицах. Об этом со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Этот проект (...), вероятно, столкнется с жестким сопротивлением в Киеве и европейских правительствах», — передает издание слова собеседника.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Дон Бэкон резко раскритиковал новый мирный план Трампа по Украине. По словам парламентария, «не вовлекать европейцев в этот процесс — глупо».