ВОЗ ожидают массовые сокращения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уволит 1 282 сотрудника в связи с сокращением бюджета. Об этом заявил ее генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус, выразившийся надежду на поддержку со стороны государств - членов ВОЗ в изыскании средств на покрытие дефицита в $1 млрд в 2026-2027 годах.

© Global look

Выступая на брифинге для представителей стран - членов ВОЗ, Гебрейесус сообщил, что процесс реорганизации, обусловленный принятием сокращенного бюджета на 2026-2027 годы, "почти завершен" и "остался последний этап", связанный с переназначением на должности.

"Нашей целью на протяжении всего этого процесса было сохранение основных функций организации и согласование наших финансовых и кадровых ресурсов с этими функциями, при этом максимально минимизируя увольнения", - сказал он, добавив: "Если бы мы не применили этот подход, то, по нашим оценкам, нам пришлось бы уволить около 2 900 сотрудников по всему миру". Вместо этого "удалось сократить количество увольнений в связи с упразднением должностей до 1282".

Это было достигнуто, пояснил Гебрейесус, "двумя основными способами". Так, 1 089 сотрудников уволились или уволятся в связи с выходом на пенсию, ввиду истечения временных контрактов или ухода из ВОЗ на другую работу. В свою очередь около 600 должностей "были сохранены благодаря увеличению взносов" со стороны государств. Гендиректор выразил надежду на продолжение поддержки процесса реорганизации в ВОЗ странами-членами, призвав помочь преодолеть дефицит в $1 млрд в бюджете на 2026-2027 гг.

Страны - участницы ВОЗ приняли в мае 2025 года сокращенный бюджет на 2026-2027 гг. в размере $4,2 млрд на фоне решения США, одного из крупнейших доноров, о выходе из организации. Первоначальный проект бюджета в $5,3 млрд был пересмотрен в сторону понижения на 21%. США официально перестанут быть членом организации в 2026 году. 3 февраля 2025 года Вашингтон фактически приостановил деятельность Агентства по международному развитию (USAID), которое выделяло значительный объем средств на финансирование международных организаций.