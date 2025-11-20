Каллас прокомментировала план США по Украине

Главы МИД стран ЕС обсудят американский план по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила сегодня глава евродипломатии Кая Каллас, пишет РИА Новости.

Она особо отметила, что европейцы «всегда выступали за прочный и справедливый мир».

«Мы приветствуем любые усилия, направленные на достижение этой цели. Конечно, для того, чтобы любой план сработал, в нем должны участвовать украинцы и европейцы», - пояснила Кая Каллас.

Ранее источники издания Axios сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине из 28 пунктов. По их данным, план можно разделить на четыре основных блока: украинский кризис, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

В свою очередь высокопоставленный украинский чиновник заявил агентству Reuters, что Украина получила «сигналы» о пакете предложений США по прекращению конфликта, которые Вашингтон обсуждал с Москвой. Однако, по его словам, Киев не принимал никакого участия в подготовке этих предложений.