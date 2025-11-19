Трамп неуклюже пошутил про индейку и Турцию

Президент США Дональд Трамп похвастался на инвестиционном форуме, что цены на индейку в американских магазинах снизились на 33%. Он в шутку уточнил, что говорит именно об индейке, а не о Турции. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, американцы 27 ноября отмечают день благодарения, на который в стране традиционно готовят индейку. В английском языке слово «turkey» означает как индейку, так и, в случае, если оно пишется с большой буквы — Турцию.

«Цены на индейку снизились на, только задумайтесь, 33%, и я не говорю о стране Турции. У них все хорошо, у [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана все хорошо. Я не хочу, чтобы он звонил мне и говорил «я не снизился на 33%», — разъяснил Трамп.

Напомним, что отношения Турции и США неоднократно омрачались скандалами в последние 30 лет. Так, в ходе совещания НАТО в Брюсселе турецкий генерал заметил на стене карту, где был представлен «Большой Курдистан», а турецкая территория была существенно урезана.

Кроме того, Вашингтон выразил неодобрение на фоне сделки Анкары с Россией по покупке комплексов ПВО, раскритиковал выборы президента, отказался поставлять современные самолеты.

Ранее Трамп назвал Эрдогана «крепким орешком», хорошим другом и потрясающим человеком. Он добавил, что турецкий коллега «никогда не подводит».