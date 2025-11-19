Президент США Дональд Трамп пригрозил врагам, не желающим меняться.

Его слова приводит РИА Новости.

«Мы хотим изменить наших врагов. Я говорю это вежливо, но мы хотим изменить их, и если они не изменятся, мы будем вести себя отвратительно», — предупредил глава государства.

При этом он выразил надежду, что этого удастся избежать.

Трамп сделал признание о завершении конфликта на Украине

Ранее американский лидер похвастался американским оружием. По его словам, США производят самые лучшие самолеты и ракеты в мире.