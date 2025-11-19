Львов погрузился во тьму

Во Львове впервые за последние месяцы произошел блэкаут. Об этом пишет издание «Страна».

© Global look

В городе на Западе Украины полностью прекратилось электроснабжение. В сети распространяются кадры, на которых видно, как автомобили с включенными фарами движутся по неосвещенной трассе.

Утром 19 ноября в Львове прозвучали мощные взрывы. Позднее стало известно, что целями российских ударов по западной части Украины оказались объекты энергетической инфраструктуры, а также логистический хаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Киев погрузился во тьму

Неделю назад бывший министр энергетики Украины Иван Плачков предупредил, что в республике существует угроза тотального блэкаута. Экс-чиновник отметил, что власти должны сосредоточиться на обеспечении украинцев светом и теплом.