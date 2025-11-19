Раскрыто содержание мирного плана США по Украине

Разработанный США мирный план по завершению украинского конфликта включает в себя отказ Украины от некоторых территорий и части вооружения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«США дали понять президенту Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять разработанный США рамочный документ по прекращению войны с Россией, который предполагает отказ Киева от территорий и части вооружения», — сказано в публикации.

Также источники агентства сообщили, что предложения Соединенных Штатов по урегулированию конфликта также включают в себя сокращение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

19 ноября стало известно, что США разрабатывают план урегулирования на Украине, консультируясь с Россией. Отмечается, что документ содержит 28 пунктов, а ключевую роль в его разработке играет спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

Зеленский сделал заявление о мирном урегулировании конфликта

После этого Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает достичь рамочного соглашения по урегулированию конфликта на Украине до конца месяца.