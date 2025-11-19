Во Львове погас свет

Перебои в подаче электроэнергии зафиксированы во Львове на западе Украины. Об этом сообщает «24 канал».

Уточняется, что в городе прогремела серия мощных взрывов. Местные власти при этом ситуацию не комментируют.

До этого подконтрольный вооруженным силам Украины Херсон частично остался без электроснабжения. Свет отключили в Днепровском, Корабельном и Центральном районах, прекращено движение электротранспорта, также зафиксированы перебои с водой. Причиной случившегося названо аварийное отключение света, но что конкретно привело к этому, не сообщается.

В начале ноября украинцев предупредили о повсеместных отключениях света и ограничениях мощностей из-за сложной ситуации в украинской энергосистеме. Там связали вынужденные меры с «российскими обстрелами». Украинцев призвали экономить электричество.

Во Львове произошли новые взрывы

В ночь на 8 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку ударных беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали как минимум девять областей, в ряде городов произошло отключение электричества и ввели графики подачи воды.