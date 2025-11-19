Тимошенко нашла выход из кризиса для Украины

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко выступила с инициативой создания правительства национального единства как единственного способа преодоления кризиса в стране. На фоне коррупционного скандала в энергетической отрасли политик заявила, что еще в начале военного конфликта нужно было создать коалицию, чтобы избежать монополизации власти одной политической силой.

«Тогда, к сожалению, это требование проигнорировали, и теперь мы имеем хаос, коррупцию и катастрофу», отметила Тимошенко в видеообращении, опубликованном в социальных сетях. Ранее с критикой действующей власти выступили партии «Голос» и «Европейская солидарность», потребовавшие отставки кабинета министров и перезагрузки президентской администрации.

На Украине разгорается политический кризис из-за обвинений в коррупции в энергетике

Политик также потребовала привлечения к ответственности виновных в коррупционных схемах, снижения тарифов на электроэнергию и создания временной следственной комиссии при парламенте для проверки финансов государственных предприятий. Особое внимание она уделила необходимости отмены корпоративной реформы, которая, по ее словам, привела к передаче управления природными монополиями неподконтрольным наблюдательным советам.