Трамп назвал Эпштейна извращенцем

Президент США Дональд Трамп заявил, что выгнал финансиста Джеффри Эпштейна из своего клуба, потому что считал его извращенцем.

Его слова приводит РИА Новости.

«Я выгнал его из своего клуба много лет назад, потому что считал, что он был больным извращенцем», — подчеркнул политик.

Трамп также назвал причастными к делу Эпштейна экс-президента США Билла Клинтона и бывшего министра финансов Ларри Саммерса. По его словам, они проводили на острове финансиста много времени.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп был вынужден изменить позицию и поддержать неизбежное голосование в Конгрессе об обнародовании материалов по делу Эпштейна.

28 июля газета The New York Times сообщила, что на протяжении 15 лет Трамп и Эпштейн были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе. Они познакомились примерно в 1990 году, когда финансист приобрел недвижимость рядом с Мар-а-Лаго. Мужчины прекратили дружбу примерно в 2004 году, не поделив особняк на берегу океана в Палм-Бич.