На Украине арестовали кума Зеленского

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал кума Владимира Зеленского, а также бывшего вице-премьера и министра национального единства Украины Алексея Чернышова. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению суда, Чернышов был арестован на 60 дней с возможностью внесения залога. Сумма залога составляет 51,6 миллиона гривен, что примерно равняется 1,2 миллионам долларов по текущему курсу.

Названа угроза для власти Зеленского

Чернышову предъявили обвинения в рамках дела о коррупционной схеме бизнесмена Тимура Миндича. При этом, в июне Чернышову уже были предъявлены обвинения в коррупции, когда тот еще состоял на посту министра.

«Такое решение для меня выглядит шокирующим, я считаю его достаточно абсурдным», — прокомментировал арест сам Чернышов.

Ранее в Польше заявили, что коррупционный скандал усложняет Украине путь в Евросоюз.