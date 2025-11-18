Зеленский пытается возобновить мирные переговоры

Согласно информации, опубликованной The New York Times, Владимир Зеленский предпринимает шаги по возобновлению мирных переговоров с Россией. Украинский лидер заявил о своем намерении посетить Турцию в среду с целью попытки реанимации диалога, который фактически застопорился с летних месяцев текущего года.

Зеленский отметил, что Киев разработал новые предложения для международных партнеров, направленные на перезапуск дипломатических усилий по урегулированию конфликта. Прямые переговоры между Украиной и Россией не ведутся уже несколько месяцев, что создает значительные сложности для поиска политического решения кризиса.

Дипломатический процесс столкнулся с серьезными затруднениями после встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, состоявшейся в августе. С тех пор многосторонние усилия по мирному урегулированию не демонстрировали существенного прогресса. Предстоящий визит Зеленского в Турцию рассматривается как важная инициатива, способная придать новый импульс переговорному процессу и создать условия для возобновления конструктивного диалога между сторонами конфликта.