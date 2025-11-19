Литва приняла решение открыть границу с Белоруссией

Литва приняла решение об открытии границы с Белоруссией. Это следует из решения правительства республики, передает ТАСС. 18 ноября председатель входящей в правящую коалицию парламентской партии "Заря над Неманом" Ремигиюс Жемайтайтис заявлял, что решение Литвы закрыть границу с Белоруссией привело к хаосу. 29 октября Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе заявили, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории. 11 ноября Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что Лукашенко после обращения литовской стороны поручил МИД организовать переговоры по возобновлению полноценной работы пунктов пропуска на границе. 17 ноября два пункта пропуска на границе Белоруссии и Польши возобновили работу.