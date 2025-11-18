Финансирование Украины вызвало критику в ЕС

Страны — участницы Европейского союза (ЕС) стали чаще выражать недовольство из-за отсутствия предложений от Европейской комиссии (ЕК) по вопросу предоставления дальнейшего финансирования нужд Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

© Lenta.ru

«Если вы хотите, чтобы решение было принято на саммите ЕС в декабре, то сообществу нужно сделать свою домашнюю работу уже сейчас (...) Все хотят найти решение и избежать повторения тупика, который был в октябре, но Бельгия не даст на него добро, пока не будет знать в деталях, о чем конкретно идет речь», — передает журнал слова неназванного бельгийского чиновника.

Также другой европейский дипломат заявил, что Еврокомиссии «нужно перестать тратить время» и предоставить странам объединения более подробную информацию о своих предложениях, поскольку государства должны «быть в курсе, что они поддерживают».

Помимо этого, венгерский министр по делам ЕС Янош Бока подчеркнул, что Будапешт не одобрит решение, возлагающее дополнительную юридическую ответственность или финансовые обязательства на правительство Венгрии, чтобы гарантировать выплаты Украине.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен написала письмо странам ЕС, в котором изложила три возможных способа финансирования Украины. В их число вошли: поддержка, финансируемая государствами-членами посредством грантов, кредит за счет заимствований Евросоюза на финансовых рынках или предоставление кредита за счет замороженных российских активов.