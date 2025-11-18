Мадуро обратился к Трампу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к американскому лидеру Дональду Трампу в ходе своего телевизионного выступления и призвал его созвониться, чтобы обсудить мир между двумя странами. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Послание было всегда... Диалог. Звонок — да. Мир — да. Война? Нет. Никогда, никогда не будет войны», — подчеркнул глава государства, говоря на английском языке и смотря прямо в камеру.

Трамп выступил с громким заявлением о Мадуро

Ранее Мадуро заявил, что он открыт для диалога с Трампом для обсуждения вопросов взаимоотношений двух стран, назвав диалог единственным способом урегулирования конфликтных ситуаций.

17 ноября глава Белого дома отметил, что не исключает диалога с венесуэльским лидером на фоне сообщений об эскалации обстановки в Карибском море.