Трамп заявил, что Байден выставил США посмешищем

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время правления Джо Байдена Соединенные Штаты стали объектом насмешек для всего мира. Об этом пишет РИА Новости.

«Мир смеялся над нами, как будто мы глупые. Они не смеются больше, они уважают нас снова. Мы этого хотим. Мы хотим нравится, мы хотим уважения», – заявил Трамп, выступая на мероприятии, организованном компанией McDonald's.

Трамп подчеркнул, что подобная ситуация, когда страну высмеивают, неприемлема для Соединенных Штатов.

При этом экс-президент Байден считает, что именно действия Трампа бросают тень на репутацию страны.

В прошлом году Байден планировал баллотироваться на второй срок, однако после неудачных дебатов с Трампом решил выйти из президентской гонки в поддержку своего вице-президента Камалы Харрис, которая впоследствии проиграла выборы. В отличие от Трампа, Байден имеет право вновь претендовать на должность президента в 2028 году, так как отработал лишь один срок.

Байден, будучи самым возрастным президентом в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам основания сомневаться в его когнитивных способностях. Он регулярно допускал оговорки и неточности в своих публичных выступлениях, что активно использовалось республиканцами в межпартийной борьбе, чтобы поставить под вопрос его способность эффективно управлять государством. Во время своего пребывания на посту президента Байден не раз спотыкался и падал, испытывал затруднения с формулированием мыслей и путался в словах.

