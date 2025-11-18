Трамп выразил благодарность России

Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп поблагодарил все страны в Совете Безопасности ООН, в том числе Россию и Китай, которые воздержались в голосовании по урегулированию ситуации в Газе.

«Спасибо ООН и всем странам в Совете Безопасности, Китаю, России, Франции, Великобритании», — написал президент США на своей страничке в соцсети.

У России и Китая есть право вето и они могли блокировать прохождение американского документа, который предусматривает создание международных сил стабилизации в секторе Газа, но воздержались. В поддержку выступили 13 из 15 членов совбеза.

