Рютте раскрыл, кто должен финансировать Украину
Украине требуется финансовая поддержка, заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Он добавил, что неважно, из каких источников поступят средства, пишет РИА Новости.
По данным агентства, в последние месяцы европейские страны ведут дискуссию о том, где найти средства для финансирования Украины. Часть стран предлагает использовать суверенные российские активы, замороженные в банках ЕС, часть выступает за то, чтобы найти иные источники и исключает конфискацию средств РФ.
Журналисты попросили генсека раскрыть позицию по вопросу о предоставлении кредита Киеву под российские активы.
«Что касается иммобилизованных активов, очевидно, что это дело европейских союзников. Я не буду комментировать это. Для меня абсолютным приоритетом является обеспечение того, чтобы у Украины было всё, что ей нужно. И для этого Украине нужна финансовая поддержка», — подчеркнул Рютте.
Генсек напомнил, что ранее в ЕК уже перечислили возможные варианты: «это может быть оплачено союзниками совместно или за счет этих мобилизованных средств».
Ранее в МИД РФ назвали заморозку российских активов в Европе воровством. В ведомстве уточнили, что Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.