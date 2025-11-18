Украине предрекли экономический тупик

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в следующем году Украина рискует оказаться в бюджетном тупике. Об этом она написала в письме лидерам Евросоюза, которое приводит издание Politico.

Фон дер Ляйен указала, что с увеличением расходов на конфликт с Россией финансовая устойчивость Украины уменьшается.

«Без постоянной и увеличенной поддержки в 2026 году и далее Украине грозит серьезный экономический тупик, что подорвет ее способность защищать себя и обеспечивать функционирование основных государственных структур», — предрекла она.

Ранее глава Нацбанка Украины Андрей Пышный оценивал потребности Украины во внешнем финансировании в 2026 году в 35 миллиардов долларов. К началу августа властям страны, отмечал он, удалось найти «подтвержденные источники» только на 22 миллиарда.