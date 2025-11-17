В США позавидовали Украине

Бывший американский посол в России Майкл Макфол позавидовал борьбе с коррупцией на Украине и захотел, чтобы в США было также.

Об этом дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

«Хотелось бы, чтобы в Соединенных Штатах были такие же сильные и эффективные антикоррупционные институты и организации, как на Украине», — заявил Макфол на фоне нового коррупционного скандала в республике.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Тимура Миндича, также известного как «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского, в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Позднее стало известно, что бизнесмен бежал с Украины за несколько часов до визита к нему следователей НАБУ.

Кроме него в расследовании фигурируют бывший глава Минэнерго Украины, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Последняя вскоре написала заявление об отставке.

Роль Ермака в антикоррупционном скандале на Украине раскрыли

В свою очередь в Евросоюзе похвалили Украину в связи с коррупционным скандалом. Так официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо отметила, что раскрытие финансовых махинаций демонстрирует, что антикоррупционные институты на Украине действительно работают.

Также она подчеркнула, что борьба с коррупцией остается одной из ключевых сфер внимания ЕК, в том числе в контексте переговоров о присоединении Украины к Европейскому союзу.