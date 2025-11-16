Вид на жительство в Британии придется ждать 20 лет

Срок ожидания ВНЖ для беженцев и нелегальных мигрантов в Британии, увеличится в четыре раза — до 20 лет. Об этом заявила глава британского МВД Шабана Махмуд, сообщает ТАСС.

По словам министра, новая реформа станет «самой значительной в современной истории». Предоставленное беженцам убежище больше не означает быстрого разрешения на постоянное проживание.

«Мы изменим это в сторону более длительной временной системы, а каждые два года будет проводиться оценка ситуации», — сказала Махмуд.

По ее словам, если страна беженца будет признана безопасной для возвращения, его депортируют на родину.

Глава МВД пообещала представить детали реформы 17 ноября.

По данным британского МВД, с июня 2024 года по июнь 2025 года было подано рекордное число запросов на убежище — 111 084. По этому показателю Британия занимает пятое место в Европе после Германии, Испании, Франции и Италии.