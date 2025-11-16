Известный политик Финляндии призвал Владимира Зеленского снять запрет на проведение переговоров с Россией. С такой инициативой выступил представитель финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

В соцсети X Мема отметил, что Россия не раз призывала Киев и Запад к мирному урегулированию конфликта.

«Россия постоянно стремится к диалогу и дипломатии с Западом. Зеленский должен отменить закон, запрещающий любые мирные переговоры с Россией», — написал он.

МИД: Россия сделала все, чтобы переговоры с Украиной продолжались

Мема напомнил, что президент РФ Владимир Путин перед СВО пытался разрешить конфликт с Западом с помощью дипломатии. Затем Москва и Киев вели переговоры в Турции, но их сорвал британский премьер Борис Джонсон. В конце 2023 — начале 2024 года Россия «предложила Америке прекратить огонь на Украине через собственные дипломатические каналы».