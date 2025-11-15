Одесский провидец Андрей Гиперборей заявил, что судьба Украины может определиться до конца ноября. По его словам, предстоящие две недели станут решающими для будущего государства, пишут одесские сми.

Пророк утверждает, что является единственным предсказателем, который точно назвал даты ключевых событий специальной военной операции и изменений на фронте. Гиперборей подчеркивает, что существование Украины как государства зависит от того, пройдут ли переговоры по украинскому вопросу и на каких условиях.

«В ноябре будет итог, и здесь только один сценарий: либо противники договорятся и подпишут мирный договор на условиях России, либо грядет горький эпилог для вооруженных сил Украины и для прежней Украины в 2026 году», — заявил провидец.

При этом он выразил уверенность, что независимо от исхода переговоров, Россию ожидает «светлая победа, настоящая, заслуженная, данная от Бога».

Спрогнозирован «кровавый» исход конфликта для Украины

Гиперборей также предупредил об опасностях более отдаленного будущего, отметив, что наиболее сложный период для всего мира наступит после 2040 года. Однако, по его убеждению, человечество сумеет избежать катастрофы и получит историческую отсрочку.

