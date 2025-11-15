Трамп обвинил бывшую соратницу в предательстве

Президент США Дональд Трамп обвинил свою бывшую соратницу, конгрессвумен из Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в предательстве. Об этом сообщает РИА Новости.

© Global look

«[Грин] предала всю Республиканскую партию», — заявил американский лидер.

По мнению Трампа, политические взгляды республиканки «сдвинулись влево». Глава Белого дома также назвал Грин «очередным фальшивым политиком».

Трамп анонсировал свою месть

Ранее Грин раскритиковала Трампа за личную встречу с новым президентом Сирии и бывшим членом «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Ахмедом Аш-Шараа.