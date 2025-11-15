Трамп пригрозил «Би-би-си» иском на миллиарды долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе, вероятно, подаст к британской вещательной телерадиокорпорации «Би-би-си» (BBC) иск на сумму до пяти миллиардов долларов. Его слова приводит агентство Reuters.

© Global look

«Мы подадим против них иск на сумму от одного до пяти миллиардов долларов, вероятно, на следующей неделе. Я думаю, что я должен это сделать, ведь они даже признали, что обманули [зрителей]», — сказал американский лидер, отметив, что телеканал намеренно исказил произнесенные им слова.

Ранее Трамп заявил, что намерен позвонить премьер-министру Великобритании Киру Стармеру на фоне скандала с «Би-би-си». По словам президента США, Стармеру «очень стыдно» за этот эпизод.

Гендиректор «Би-би-си» Тим Дэйви ушел в отставку после скандала из-за публикации телеканалом сфальсифицированной речи Трампа перед митингующими в 2021 году. Свою должность также покинула генеральный директор отдела новостей Дебора Тернесс.