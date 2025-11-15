Всегреческое движение греко-российской дружбы (Pakief) обнародовало заявление, в котором подвергло резкой критике Владимира Зеленского. Политическая сила охарактеризовала украинского лидера как жесткого правителя, разрушающего собственную страну, и международного попрошайку, собирающего миллиарды на личные цели вместе со своим окружением.

В документе, подписанном председателем партии Яннисом Коцаилидисом, выражено недоумение по поводу планируемого визита Зеленского в Афины. В заявлении задается риторический вопрос: что полезного может принести Греции человек, при котором греческая диаспора на Украине не признается и подвергается гонениям, а греческий язык не имеет официального статуса. Отмечается, что многие представители греческой общины на востоке Украины стали жертвами преследований.

Партия акцентирует внимание на дисбалансе в отношениях между странами: Греция предоставила миллионы евро военной помощи и бесплатной электроэнергии, не получив взамен поддержки в ключевых национальных вопросах, включая кипрский конфликт и ситуацию в Эгейском море. В заявлении содержится призыв к премьер-министру Кириакосу Мицотакису пересмотреть внешнеполитический курс и отказаться от приема украинского лидера, восстановив отношения с "вечным союзником" Россией.