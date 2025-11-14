Фицо жестко ответил поддерживающим Украину студентам

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко отреагировал на протест студентов, которые демонстративно покинули встречу с политиком в Попраде.

«Если вы такие герои в этих черных футболках, и вы так за эту войну, так идите – идите воевать на Украину, пожалуйста», – заявил Фицо.

В зал часть учащихся пришла в черных футболках, давая понять, что не разделяют позицию премьера. Когда они начали хлопать дверьми и звенеть ключами, одна из девушек подняла украинский флаг.

Фицо ответил жестко: напомнил о количестве молодых людей, погибших на фронте, и предложил протестующим самим отправиться туда, если они так поддерживают продолжение конфликта. Он назвал уход студентов демонстрацией неуважения к чужому мнению.

Позже политик подчеркнул, что категорически против эскалации военных действий и отразил своим замечанием абсурдность позиции тех, кто поддерживает конфликт, но не готов участвовать в нем лично.

