Фицо жестко ответил поддерживающим Украину студентам

Фицо предложил протестующим студентам ехать воевать на Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко отреагировал на протест студентов, которые демонстративно покинули встречу с политиком в Попраде.
В зал часть учащихся пришла в черных футболках, давая понять, что не разделяют позицию премьера. Когда они начали хлопать дверьми и звенеть ключами, одна из девушек подняла украинский флаг.
Фицо ответил жестко: напомнил о количестве молодых людей, погибших на фронте, и предложил протестующим самим отправиться туда, если они так поддерживают продолжение конфликта. Он назвал уход студентов демонстрацией неуважения к чужому мнению.
Позже политик подчеркнул, что категорически против эскалации военных действий и отразил своим замечанием абсурдность позиции тех, кто поддерживает конфликт, но не готов участвовать в нем лично.
