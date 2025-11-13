Трамп подписал первый указ после шатдауна

Президент США Дональд Трамп подписал первый указ после 43-дневного шатдауна — приостановки работы американского правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что этот указ Трампа касается проекта его жены Мелании по финансовой помощи детям в приемных семьях «Поощряя будущее». Согласно инициативе, дети из приемных семей в США будут получать специальные стипендии на образование.

Напомним, что прошедший шатдаун в США стал самым длительным в истории страны. Он начался 1 октября и закончился 13 ноября. При этом, прошлый по продолжительности шатдаун тоже пришелся на президентский срок Трампа — он начался в январе 2019 года и завершился через 35 дней.

Ранее Трамп пообещал «экономический бум» после завершения самого длинного шатдауна США.