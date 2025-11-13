Четыре страны решили судиться с ЕС

Страны Вишеградской четверки (Венгрия, Словакия, Чехия и Польша) намерены оспорить в суде обязательства по приему мигрантов, предписанные Евросоюзом. Об этом передает телеканал Euronews со ссылкой на источник.

Согласно принятым правилам, страны-участницы ЕС обязаны облегчить бремя стран, находящихся под миграционным давлением. Они могут принимать беженцев, платить взносы в специальный фонд, финансировать страны, где находится больше всего переселенцев.

«Реализация миграционного пакта будет сопряжена с большими трудностями, так как большинство стран — участниц Евросоюза предпочли бы избегать перераспределения мигрантов в связи с негативной реакцией, с которой они могут столкнуться у себя дома», — отметил источник.

По его данным, Прага и Варшава могут запросить освобождение от исполнения обязанностей миграционного пакта из-за тяжелой миграционной обстановки.

Шесть стран ЕС хотят освободиться от обязанности принимать мигрантов в 2026 году

Собеседник телеканала уточнил, что если большинство стран-членов союза откажутся принимать мигрантов, то Еврокомиссия не сможет оштрафовать их.