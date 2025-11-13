Навроцкого обвинили в нарушении конституции Польши

Глава Минюста Польши Вальдемар Журек обвинил президента страны Кароля Навроцкого в нарушении конституции. Об этом сообщает РИА Новости.

© ZUMA/ТАСС

Ранее Навроцкий отказался назначать 46 судей, которые были порекомендованы Национальным судебным советом. Журек назвал данные действия «совершенно неконституционными».

«Я могу с полной ответственностью сказать, что такой подход к процессу назначения судей является нарушением польской конституции», — добавил он.

По словам главы Минюста, Национальный судебный совет и президент страны должны работать вместе. Журек отметил, что Навроцкий не имеет решающего голоса в вопросе назначения судей в Польше.

Комментируя заявление главы Минюста, президент республики обвинил его в незнании конституции страны.

«Это очень грустно, что Журек не знает конституции, которая ясно описывает компетенции президента Польши в части назначения судей. Я понимаю, что в своей юридической эквилибристике министр юстиции пытается обратить внимание на отсутствие обоснования. Обоснования быть не должно», — указал Навроцкий, подчеркнув, что глава республики имеет право не только назначать судей, но и отказывать в их назначении.

В заключение президент Польши призвал Журека «уважать польскую конституцию».