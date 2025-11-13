Австралийцы впервые раскаялись в колониальном прошлом

Премьер-министр австралийского штата Виктория Хасинта Аллан впервые в истории страны подписала соглашение с коренными народами. Об этом сообщает Bloomberg.

«34-страничный договор официально признает ущерб, причиненный колонизацией, и учреждает новый представительный орган для защиты прав коренных народов», — пишет агентство.

Как заявила глава правительства штата, новый договор признает, что «древние правовые системы» аборигенов и «современные институты демократии» могут существовать бок о бок.

