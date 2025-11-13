Двух армянских оппозиционеров снова задержали в Ереване
В столице Армении правоохранительные органы задержали двух известных оппозиционных деятелей — Вазгена Сагателяна и Нарека Самсоняна. Основанием для задержания стало подозрение в совершении хулиганских действий, как сообщил адвокат обвиняемых Рубен Меликян, передает "РИА Новости".
По предварительной информации, поводом для возбуждения уголовного дела могла стать жалоба спикера парламента Армении Алена Симоняна. Задержанные являются соведущими популярного YouTube-канала и ранее уже сталкивались с судебными преследованиями за критику властей.
В марте 2024 года Самсонян и Сагателян были арестованы за оскорбление премьер-министра Никола Пашиняна и провели под стражей два месяца. Однако в мае 2025 года суд полностью оправдал обоих обвиняемых, признав отсутствие состава преступления в их действиях.
Адвокат Меликян выразил категорическое несогласие с новым обвинением, подчеркнув, что в действиях его подзащитных отсутствуют признаки хулиганства. По его словам, инцидент произошел после резких высказываний спикера парламента в адрес ведущих, которые ответили ему в аналогичном тоне, но без использования нецензурной лексики.