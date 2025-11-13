Двух армянских оппозиционеров снова задержали в Ереване

В столице Армении правоохранительные органы задержали двух известных оппозиционных деятелей — Вазгена Сагателяна и Нарека Самсоняна. Основанием для задержания стало подозрение в совершении хулиганских действий, как сообщил адвокат обвиняемых Рубен Меликян, передает "РИА Новости".

© Московский Комсомолец

По предварительной информации, поводом для возбуждения уголовного дела могла стать жалоба спикера парламента Армении Алена Симоняна. Задержанные являются соведущими популярного YouTube-канала и ранее уже сталкивались с судебными преследованиями за критику властей.

В марте 2024 года Самсонян и Сагателян были арестованы за оскорбление премьер-министра Никола Пашиняна и провели под стражей два месяца. Однако в мае 2025 года суд полностью оправдал обоих обвиняемых, признав отсутствие состава преступления в их действиях.

Адвокат Меликян выразил категорическое несогласие с новым обвинением, подчеркнув, что в действиях его подзащитных отсутствуют признаки хулиганства. По его словам, инцидент произошел после резких высказываний спикера парламента в адрес ведущих, которые ответили ему в аналогичном тоне, но без использования нецензурной лексики.