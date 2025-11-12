Саакашвили вернули в тюрьму

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 12 ноября возвращен в тюрьму из клиники «Вивамед», где находился с мая 2022 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пенитенциарную службу грузинского Минюста.

По данным газеты, на прошлой неделе в Грузии было возбуждено уголовное дело против Саакашвили и ряда оппозиционных лидеров за призывы к свержению власти.

«Поскольку состояние здоровья осужденного Михаила Саакашвили удовлетворительное и он больше не нуждается в стационарном лечении, он был выписан из клиники гражданского сектора и возвращен в пенитенциарное учреждение №12, где продолжит отбывать наказание по общему правилу», — уточнили в ведомстве.

В Минюсте напомнили, что решение о переводе по законодательству Грузии принимается на основании заключения лечащего врача.

Напомним, что Саакашвили тайно вернулся в Грузию в 2021 году. Силовики задержали его после нелегального пересечения границы и заключили под стражу.

После ареста экс-президент объявил 50-дневную голодовку, что значительно ухудшило его здоровье. Врачи перевели его в тюремную больницу, затем направили в военный госпиталь, далее — в клинику «Вивамед».